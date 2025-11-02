В Ростове-на-Дону обсудили влияние извне на Центральную Азию и Кавказ

В Ростове-на-Дону на площадке Дома кино "Союза кинематографистов России" прошел I Международный форум "Современные тенденции развития стран Большого Кавказа и Центральной Азии в многополярном мире". Мероприятие собрало ведущих экспертов, политологов и представителей академического сообщества из России и стран СНГ для выработки консолидированных ответов на вызовы современности.

Ключевой темой дискуссии стало противодействие дестабилизирующему внешнему влиянию в информационной и гуманитарной сферах. В своем выступлении директор АНО "Центр аналитики и исследования стран Южного Кавказа" Евгений Михайлов указал на общие корни ряда конфликтов: "Тюркский мир, армянский национализм и украинский национализм разрабатывались все в одних и тех же британских кабинетах.

Эксперт также поддержал новую миграционную концепцию президента России, предложив ужесточить наказание за преступную легализацию мигрантов.

Подтверждение системного давления на страны региона прозвучало из Кыргызстана. Старший научный сотрудник Кыргызско-Российского Славянского Университета Павел Воробьев, отметил: "С февраля 2022 года в регион зачастили многие спецпредставители ЕС, Великобритании и США, которые старались указать на неправильное поведение республик, пристыдить их за продолжение экономических отношений с Россией и отказ от санкций против нее".

Участники форума единогласно пришли к выводу, что противостояние этим вызовам требует консолидации и построения собственного, суверенного информационного поля.

"Только объединившись, наши народы смогут дать отпор любым попыткам раскола и сохранить свое право на общее будущее, свободное от внешнего диктата", - подвел итоги директор АНО "Центр медиастратегий", организатор форума Марк Быков.

В качестве практического результата форума было принято решение о создании профильного экспертного сообщества из России и стран СНГ. Его задачей станет оперативный анализ и комментирование событий в информационном пространстве, а также выработка единых стратегических нарративов.

"Сейчас очень часто используется такое понятие, как многополярный мир. Если раньше одна страна считала, что может диктовать миру свои условия, в наше время полюсов силы становится все больше. Кому-то это не нравится, кто-то с этим активно борется. Следы этой борьбы наблюдаем мы с вами в повседневной жизни, в том числе, и в тех событиях, которые происходят буквально в нескольких десятках километров от нашего города. Очень часто эту ситуацию комментируют эксперты федерального уровня, но мы решили посмотреть, как ее оценивают наши региональные эксперты", – замечает один из организаторов мероприятия, заведующий кафедрой востоковедения ЮФУ Виктор Харченко.

Острый вопрос в формировании устойчивого общества подчеркнул и аналитик-публицист из Казахстана Антон Бударов. Особенно на фоне влияния Турции на страны ЦА.