В России учреждены День языков и День коренных народов

Президент России Владимир Путин утвердил два новых памятных дня - День языков народов России и День коренных малочисленных народов России. Соответствующие указы уже подписаны главой государства.

Теперь День коренных малочисленных народов будет отмечаться ежегодно 30 апреля. Как отмечается в документе, цель учреждения этой даты поддержка и сохранение традиционного уклада жизни, промыслов, хозяйственной деятельности и уникальной культуры коренных народов.

Кроме того, 8 сентября в России будет отмечаться День языков народов РФ, призванный подчеркнуть многообразие и богатство языковой картины страны.

К числу коренных малочисленных народов относятся этнические группы численностью менее 50 тысяч человек, проживающие на исконных территориях своих предков и сохраняющие традиционный образ жизни. По данным властей, в стране проживает около 315 тысяч представителей таких народов. Самыми многочисленными среди них считаются ненцы - порядка 49,8 тысячи человек, в основном живущие в Тюменской и Архангельской областях.


