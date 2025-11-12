Погода
На берегу Каспийского моря нашли туши более 70-ти мертвых тюленей

- Светлана Лаптева
На побережье острова Кулалы в Каспийском море нашли туши 71 тюленя. Причину гибели животных пока не установили, сообщает СМИ.

8 ноября специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области и сотрудники управления рыбинспекции провели обследование побережья острова Кулалы. Поводом для этого стало обнаружение 71 туши тюленей.

В ходе мониторинга специалисты взяли пробы воды для исследований в лаборатории. Результаты анализов позволят установить возможные причины гибели тюленей и оценить текущее состояние морской экосистемы в районе.

Напомним, что в ноябре на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили 112 мертвых каспийских тюленей. Жители Баутино сообщили о трупах, и экологи сразу выехали на место.


