В Бишкеке началась поставка ТБО на новый мусороперерабатывающий завод

В Бишкеке на территории мусороперерабатывающего завода состоялся первый пилотный завоз твердых бытовых отходов (ТБО).

В запуске приняли участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и другие официальные лица.

В рамках пилотного режима 17 единиц спецтехники совершили по одному рейсу, доставив в общей сложности 126 тонн ТБО. После достижения объема в 1 000 тонн будет запущен процесс утилизации отходов с последующим производством электроэнергии.

Мэр Айбек Джунушалиев также лично проинспектировал объект и ознакомился с ходом строительных и пусконаладочных работ.

На сегодняшний день строительство завода находится на завершающей стадии. Открытие объекта запланировано на 26 декабря 2025 года.

Проект реализуется в рамках рамочного соглашения, подписанного в ноябре 2023 года мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым и генеральным директором компании "Junxin" Dai Daoguo. 29 марта 2024 года на строительной площадке была заложена "капсула времени" с участием председателя Кабинета Министров КР.

Инвестиционный проект утвержден Постановлением Кабинета Министров КР № 113 от 28 марта 2024 года. Общий объем инвестиций составляет 95 млн долларов США.