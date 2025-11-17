Конор Бенн уверенно победил Криса Юбэнка-младшего в реванше

Британский боксер Конор Бенн одержал убедительную победу над Крисом Юбэнком-младшим в долгожданном реванше, выиграв поединок единогласным решением судей на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Этот результат полностью стер воспоминания о победе Юбэнка в их первой встрече шесть месяцев назад.

Ход боя

Бенн контролировал бой с первых раундов, уверенно сочетая агрессию с тактической точностью. Для этой встречи 29-летний боксер поднялся на два весовых класса и продемонстрировал зрелую, расчетливую манеру ведения боя. Юбэнк-младший выглядел медленным, осторожным и не смог реализовать свою стратегию.

Кульминацией боя стал 12-й раунд, когда Бенн провел сильный нокдаун, отправив соперника на настил и окончательно закрепив победу.

Наследие боксерских семей

Этот поединок имел особое историческое значение: 30 лет назад их отцы - Найджел Бенн и Крис Юбэнк-старший - провели легендарные бои в 1990 и 1993 годах. Несмотря на намёки Юбэнка-младшего на возможный третий бой, сам Бенн заявил, что семейное противостояние завершено.

Итог

После поражения в первой встрече Бенн продемонстрировал полное преобразование: он сочетал агрессию с контролем и тактической точностью. Победа не только стала реваншем, но и показала полное превосходство над соперником, оставив Юбэнка-младшего практически без шансов на продолжение семейного противостояния.