Ламин Ямал под угрозой пропуска ЧМ-2026 из-за травмы паха

Звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал может пропустить Чемпионат мира 2026 года из-за проблем с паховой областью (пубальгией), сообщает The Athletic.

18-летний игрок прошёл процедуру радиочастотного лечения на фоне хронической травмы, однако "Барселона" уведомила медицинский штаб Испании лишь вечером 7 ноября, после чего Ямал был снят с вызова в сборную всего через три дня.

Если пубальгия не будет полностью устранена, это может серьёзно сказаться на его форме как в клубе, так и в национальной команде. Сам Ямал подчеркнул, что не хочет пропускать ЧМ-2026, несмотря на последние физические трудности.

Особенности травмы

Пубальгия сопровождается болями в паховой области, которые могут отдавать в бедро или нижнюю часть живота. Причинами могут быть растяжения мышц, тендинит или нервные нарушения. Лечение сложное и иногда требует хирургического вмешательства.

Мнения тренеров и партнёров

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил, что важно думать о будущем: "Хорошая новость в том, что он с нами на следующие 15 лет".

Товарищи Ямала по сборной, включая Дани Ольмо и защитника "Реала" Дина Хёйзена, подчеркнули, что Ламин всегда хочет играть за национальную команду, а его отсутствие связано исключительно с состоянием здоровья.

Текущая травма ставит под угрозу участие Ямала в ближайших матчах и может повлиять на его готовность к мировому турниру.