Школы Садыра Жапарова

Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам с призывом уделять больше внимания воспитанию и качественному образованию детей, а также заботе об их здоровье. Именно эти направления должны стать высшими ценностями для каждого гражданина КР.

15 ноября 2025 года президент принял участие в церемонии открытия ряда социальных объектов, расположенных на территории государственной резиденции "Ала-Арча" в селе Чон-Арык. На территории общей площадью около 10,5 га создан современный комплекс обучения, воспитания и укрепления здоровья. В том числе – двухэтажная школа, рассчитанная на 570 учеников, оснащённая двадцатью современными кабинетами и отдельным музыкальным блоком.

"Я твёрдо верю, что только образованное и здоровое общество может построить сильное государство", - об этом Садыр Нургожоевич говорил неоднократно, объясняя своё стремление строить и строить современные школы, детсады и медицинские учреждения. Президент Кыргызской Республики взял курс на создание здорового и образованного общества.

Открывая нынешним летом новую школу в селе Мин-Орук Сузакского района Джалал-Абадской области, президент поделился новостями о предстоящих изменениях в системе образования. Рассказал, что Кыргызстан стремится идти в ногу с мировыми тенденциями в развитии технологий и образования. Упомянул и о национальной программе "Алтын Казык", направленной на всестороннее изменение системы образования, повышение его качества и внедрение передовых образовательных технологий.

В августе 2023 года Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому полное среднее образование стало обязательным в Кыргызстане. Теперь каждый юный гражданин республики обязан окончить 11 классов школы. А если вдруг по каким-то причинам решит уйти после девятого класса, то должен поступить в техникум или лицей.

"Образование – фундамент долгосрочного развития государства, - постоянно подчёркивает президент. – Только в тех странах, где развито образование, происходят политические, культурные, экономические и другие преобразования. Наша главная цель сегодня – дать каждому ученику глубокие и полноценные знания. Обновление методов обучения, подготовка конкурентоспособных специалистов и создание необходимых условий для этого стали одним из важнейших направлений работы государства".

Ключевую роль в развитии системы образования Садыр Жапаров справедливо отводит педагогам. "Только благодаря профессиональному и созидательному труду учителей возможно развивать образование в соответствии с требованиями времени".

Средняя зарплата учителей в Кыргызстане – 26 тысяч сомов. Президент Жапаров справедливо рассудил, что это – ничтожно мало. С 1 апреля 2026 года планируется повысить учительскую зарплату до 30 тысяч сомов. Примерно.

"В городских школах учитель со средним образованием, недавно пришедший на работу и не имеющий опыта, будут получать около 22 тысяч сомов. В сельской местности учитель кыргызского языка с квалификацией "бакалавр", работающий в средней школе, после повышения станет получать 27 360 сомов. В отдалённой горной местности учитель математики с высшим образованием получает сейчас 65 809 сомов, а после повышения его зарплата составит 80 960 сомов" (Садыр Жапаров).

Все школьные учителя, по мнению Садыра Жапарова, должны быть обеспечены ноутбуками, ибо "в век технологий пора отказаться от бумаги и карандаша, это облегчит образовательный процесс и повысит эффективность обучения и управления".

Ну и, само собой, строятся новые школы. Только в Бишкеке в течение ближайших 25 лет планируется построить 174 новые школы. Все они будут работать в одну смену (а не в три, как сейчас) и находиться в шаговой доступности от дома каждого школьника.

В густонаселённых районах и местах с ограниченным количеством свободной земли будут строиться четырёхэтажные начальные школы (при классическом нормативе в три этажа). При этом на четвёртом этаже планируется размещать служебные, хозяйственные, рекреационные и дополнительные помещения.

1 сентября 2023 года президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин дали старт строительству целой "серии" русскоязычных школ в Бишкеке. В том числе и суперсовременной школы в Бишкеке за 35 миллионов сомов – на 1 тысячу 224 учеников.

В сентябре нынешнего года управление капитального строительства мэрии Бишкека приступило к возведению нового здания средней общеобразовательной школы №23 по бишкекскому проспекту Жибек Жолу.

В селе Кыргызстан Кара-Суйского района Ошской области продолжается строительство средней школы на 275 учебных мест. Здесь будут просторный спортивный зал, специализированные кабинеты для углубленного изучения биологии, химии, физики, компьютерный класс и кабинеты труда.

Министерство строительства Кыргызстана по поручению кабинета министров и лично президента Садыра Жапарова в текущем году ввело в эксплуатацию 63 школы и 19 детских садов…

Такого активного строительства образовательных объектов Кыргызская Республика ещё не знала. Решается вопрос школьной охраны за счёт государственного бюджета – только на охрану школ в Свердловском районе Бишкека направляется более 34 миллионов сомов.

Глава государства не только контролирует ввод в эксплуатацию новых учебных учреждений, но и ненавязчиво следит за ходом обучения подрастающего поколения кыргызстанцев. Принимает активное участие в уроках по историческому развитию, беседует с учениками, интересуется их достижениями и планами на будущее, поощряет их продолжать развиваться и стремиться к новым вершинам.

"Только через образование и науку нам удастся построить развитую страну и сильно государство. Образованная молодёжь – интеллектуальный потенциал страны, надежда и опора на будущее" (Садыр Жапаров).