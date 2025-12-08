Погода
Международный день Ташиева

- Канат Кожоев
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Мир наконец задумался о том, что пора прекратить хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов и объявить взятки уголовным преступлением.

Конвенцию мир подписал. И уже 22 года разные государства борются с коррупцией – кто как умеет. У одних получается, у других – не очень. У Кыргызстана, в частности, до недавнего времени не получалось. Ещё пять-шесть лет назад коррупция цвела пышным цветом, пронизывая всё общество сверху донизу и затрагивая абсолютно все области и сферы.

- Там, где существует коррупция, не может быть развития. От неё выигрывает небольшая группа людей, но народ, управляемый ворами, всегда остаётся в бедности, - так глава ГКНБ Кыргызстана генерал-полковник Ташиев объяснил, почему борьба с коррупцией стала его главным приоритетом.

Камчыбек Ташиев – первый руководитель кыргызской спецслужбы, для которого антикоррупционная кампания не превратилась в очередную говорильню и самопиар. Едва заступив на свой высокий пост, генерал объявил полномасштабную и беспощадную войну всем коррупционным проявлениям не на словах, а на деле.

Последние три года Кыргызстан лидирует среди стран СНГ по уровню ВВП на душу населения – отличный показатель. Который был бы невозможен без ликвидации коррупции.

Борьба с этим негативным явлением, признаётся генерал, отнимает больше сил и времени, чем уничтожение организованной преступности. Слишком уж глубоко коррупция пустила корни в Кыргызстане. Однако оптимизма Камчыбек Кыдыршаевич не теряет и ответственно заявляет: в ближайшее время и с ней будет покончено. И народ верит твёрдому генеральскому слову.

- По моим прямым указаниям, - рассказывает председатель ГКНБ, - постепенно раскрываются сложные коррупционные схемы, существовавшие на протяжении почти трёх десятилетий. В первую очередь к ответственности привлекаются государственные служащие. Госкомитет подготовил, а президент Садыр Жапаров подписал закон об ужесточении наказаний за коррупционные преступления. Согласно новым нормам, лица, осуждённые за коррупцию, полностью отстраняются от занятия государственных и муниципальных должностей. Виновные во взяточничестве уже не отделываются штрафами, а лишаются свободы. Кроме того, супруги и близкие родственники коррупционеров тоже не могут быть трудоустроены на государственную службу.

Этот закон уже работает. Недавно в Кыргызстане крупные чиновники впервые получили реальные сроки за коррупцию. Бывший мэр Токмока Нусувалиев приговорён к тринадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества, вместе с ним в исправительную колонию отправились бывший начальник УМС токмокской мэрии, бывший глава отдела по госзакупкам и бывший руководитель подрядной компании "Ал-Кадыр-Сервис".

Новый закон и его неуклонная реализация получили широкую общественную поддержку и стали серьёзным предупреждением как для уже осуждённых, так и для тех, кто может быть причастен к коррупционным действиям. От наказания не уйдёт никто!

Итоги говорят сами за себя. За пять лет, с октября 2020-го, в результате борьбы с коррупцией и организованной преступностью государству возвращено более 300 миллиардов сомов в виде финансовых активов, земель, объектов, имущества. Полученные средства направляются на реализацию масштабных инфраструктурных объектов по всей республике: на строительство школ, детских садов, дорог, больниц, стадионов. Благодаря значительному снижению коррупции в Кыргызстане укрепилась политическая и экономическая стабильность. Страна заняла первое место в СНГ по уровню защиты инвесторов. Успешно реализуются крупные международные проекты с участием партнёров из ближнего и дальнего зарубежья.

В 2020 году уровень коррупции в Кыргызстане составлял 70-80 процентов, сейчас она снижена до 30-40 процентов. И это не предел. Наша цель – полностью уничтожить коррупцию, и мы этой цели добьёмся.

Международный день борьбы с коррупцией – полноправный и полноценный профессиональный праздник Камчыбека Ташиева, заставившего весь мир удивляться тому, как небольшое центральноазиатское государство методично расправляется со злом, совсем недавно казавшимся непобедимым. Алга, товарищ генерал!


