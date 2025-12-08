Погода
В Бишкеке прошел традиционный Рождественский базар

- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялся традиционный Рождественский базар, который ежегодно проводит Посольство Германии в Кыргызстане совместно с немецкими общественными организациями. Еще подходя к ресторану "Штайнброй", гости слышали звуки аккордеона - музыка сразу погружала всех в атмосферу праздника.

На ярмарке были представлены сельхозпродукция, выпечка, сладости, домашние соления, вина, традиционные украшения и куклы. Наборы рождественских пряников, коробочки с печеньем и баночки с вареньем расходились особо быстро - многие приходили именно за такими угощениями.

Настоящим украшением праздника стало выступление Светланы из села Беловодское. Она играла на баяне и исполняла песни на разных языках, душевно, по-домашнему, так что многие гости пританцовывали в такт мелодии. Руководитель немецкого центра в Беловодском Елена отметила, что их команда специально приехала на базар. "Мы рады видеть здесь так много людей разных национальностей. Привезли нашу продукцию - и соления, и яблоки из собственных садов", - рассказала она.

Большой интерес вызвали игрушки и новогодний декор, выполненные в технике папье-маше с рождественскими сюжетами. На базаре представили свою продукцию мастера и мастерицы самых разных творческих объединений и народностей. Среди них - известная арт-дизайнер Татьяна Орлова, создающая украшения из композитных материалов и камня. Она подчеркнула, что сегодня люди все чаще подбирают аксессуары под конкретный образ.

Особого внимания заслуживали "паутинки", тонкие шалочки из шерсти алайских коз и шелковых нитей. Легкие, яркие, они напоминали праздничные наряды снегурочек. Гончары подготовили аккуратные глиняные елочки, словно припорошенные снегом. А сколько было вязаных игрушек, носков и шапок, ярких, забавных, по-настоящему зимних!

Отдельная тема войлочные изделия. Многолетняя работа разных организаций по развитию ремесел и созданию рабочих мест на местах принесла свои плоды: в Кыргызстане сформировалась целая школа мастериц по войлоку. Их работы уже сложно назвать просто сувенирами - это маленькие произведения искусства. Особенно популярными на базаре стали войлочные лошадки - символ наступающего года.

Рождественский базар еще раз показал, как тепло и дружелюбно встречают праздничный сезон в Кыргызстане, объединяя людей, традиции и творчество.


Теги:
ярмарка, Бишкек
