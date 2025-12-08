Мужчина въехал в толпу на Рождественской ярмарке во Французской Гваделупе

Неизвестный водитель на предрождественской вечеринке в городе Сент-Анн во французской Гваделупе совершил наезд на толпу. На данный момент известно о 10 погибших и девяти пострадавших, включая детей, сообщает Radio Caribeès Internationale Guadeloupe.

"Три человека, включая 10-летнего мальчика, находятся в критическом состоянии", - сообщил заместитель префекта Жан-Франсуа Моньот.

ЧП произошло на площади Шельшера, перед зданием мэрии и церковью. На место прибыли медики для оказания неотложной помощи пострадавшим, а также сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства инцидента. Полиция подтвердила, что водитель находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ.

Источник: life.ru