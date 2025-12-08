Обдуманность позволит избежать потер. Гороскоп с 8 по 14 декабря

Проявленное во время споров упрямство способно привести к агрессии в высказываниях и переходу от споров к конфликтам. Воздержитесь от резких и категоричных заявлений. Проявленная гибкость позволит избежать противостояния, а затем и вовсе пересмотреть круг как делового, так и дружеского общения. В итоге отпадёт необходимость в спорах и тяжб, а с обновлённым кругом общения вы сможете осуществить возникающие идеи. Пополняйте багаж знаний и постарайтесь не переоценить себя, отказываясь даже от, казалось бы знакомых тем. Время может показать обратное, а потому обновить знания не помешает, дабы не попасть впросак. Понедельник, вторник и первая половина среды – время работы с самооценкой, преодоления страха оценки и неуверенности в себе. Можно заниматься продвижением бизнеса, но с инвестициями будьте осторожнее. Обдуманность и взвешенность позволит избежать потерь Вторая половина среды, четверг и пятница располагают к проведению самооценки и самоанализа. Дни располагают к проведению ревизии, подготовки и подачи отчё1тов, работе с документами. .Суббота и воскресенье благоприятны для проработки конфликтных и спорных аспектов в отношениях. Свидания сложатся особенно романтично, а дружеские встречи и вечеринки наполнят жизнь приятными эмоциями. Со вторника по воскресенье удачное время для косметологических процедур, посещения парикмахера.

Овен – ещё удастся получить дополнительные финансовые поступления, но важно их тут же и не пусть на ветер, погнавшись за мимолётными, заманчивыми предложениями. Сбивающие с толку идеи знакомых могут подтолкнуть вас и к поспешным поездкам, встречам, общению, съедающему время, что в итоге может послужить причиной эмоциональных срывов и недомогания. Назойливые знакомые, недожавшись вашего согласия, быстро покинут орбиту взаимодействия с вами, что пойдёт только на пользу.

Телец – критики со различных сторон и всевозможных советов будет хоть отбавляй, но вот толку от них много не будет. Повремените с тратами, инвестициями, воздержитесь от одалживания денег, а также оформления кредитов и споров, продолжая претворять в жизнь задуманные ранее планы. Положительно повлиять на финансовый поток смогут решения руководства и всевозможных инстанций. У вас получить заручиться их поддержкой, а также получить необходимые документы.

Близнецы – благожелательность влиятельных людей окажется обманчивой. Обещания так и не будут подкреплены реальными действиями, чем воспользуются давние соперники, усилив давление на вас в попытке склонить к невыгодному сотрудничеству. Поставьте на первое место собственные интересы и прокладывайте путь к успеху при поддержке домочадцев. Решительные поступки позволят увеличить доходы, сделать важные приобретения и, даже, провернуть сделки с недвижимостью.

Рак – полёт фантазии оторвёт вас от действительности. В стремлении уехать в дальние страны с целью покорения карьерных высот или получения новых знаний, вы можете потратить время впустую, сталкиваясь со всевозможными бюрократическими преградами. Рядом с вами окажутся люди, готовые предложить выгодное сотрудничество, поделиться своими знаниями и принять во внимание ваши предложения. Для достижения успеха не придётся ехать за тридевять земель, достаточно заметить возможности, которые окружают вас.

Лев – при принятии решений, действуйте в интересах себя и семьи. Советы и предложения различных знакомых, какими бы они ни были заманчивыми, могут привести к финансовым потерям и раздорам. Воздержитесь от вечеринок, вы ещё умеете повеселиться на новогодних корпоративах Сосредоточьтесь на претворении своих планов в жизнь, пополнении казны и покупках для дома. Пора бы уже задуматься о новогодних подарках и начать их совершать. Выгодны вложения в недвижимость. .

Дева – домочадцы и некоторые знакомые, деловые партнёры попытаются вами манипулировать, выдавая желаемое за действительное. Ожидать выполнения обещанного не имеет смысла, поскольку они быстро забудут о своих словах, а потому претворяйте в жизнь собственные идеи, планы, меняйте как в доме, так и на работе всё по своему усмотрению. Конечный результат вас порадует, вдохновив на новые высоты, которых вы достигните уже в наступающем 2026 году.

Весы – погрязая в череде разногласий с близкими людьми, деловыми партнёрами и ошибках на работе, вы начнёте ходить по замкнутому кругу, пытаясь прежними методами решить возникшие трудности. Устроив непродолжительный отдых и восстановив силы, вы смените тактику и выберитесь из преследующих вас неудач. Домашние дела пойдут на пользу. Больше времени проводя с домочадцами, вы услышите их советы и восстановите доверительное общение.

Скорпион – воздержитесь от споров, пытаясь доказать очевидные факты собеседникам. Вы можете сами претворить в жизнь свои идеи, не прибегая к помощи со стороны. Шаг за шагом реализуя собственные идея, вы достигнете желаемой цели. Финансовые решения могут оказаться невыгодными, а потому воздержитесь от покупок и инвестиций, даже оказавшись в плену соблазнов и азарта. Повалив себе слябинку, вы опустошите казну. Не желательно давать ила брать деньги в долг.

Стрелец – излишнее участие домочадцев в решении важных вопросов может навредить. Отвлекаясь на разговоры и споры, вы существенно отойдёте от первоначальных планов и примите ошибочное решение. Принимайте предложения руководства, цените советы влиятельных людей. Придерживаясь предложенной стратегии, вы сможете увеличить доходы, получить нужные документы, либо продвинуться по карьерной лестнице, благодаря поддержке нужных людей.

Козерог – увлёкшись построением планов и обсуждением свежих сплетен, вы потеряете время и ненароком расскажите много ценной информации. Будьте внимательны на дорогах и во время подготовки к поездкам. Досадная забывчивость испортит путешествие. Вы близки к осуществлению мечты и взявшись за дело, вы многого достигнете. Направляйте деловые предложения, участвуйте в различных конкурсах и проявляйте инициативу.

Водолей – даже небольшие финансовые поступления при рациональном подходе помогут в разрешении финансовых трудностей. Прислушиваясь к собственной интуиции, вы сможете удачно распорядиться деньгами. Поддавшись соблазнам и эмоциональным порывам, вы рискуете пустить деньги на ветер и незаметно влезть в долги. Соблазнительные предложения окажутся хорошим рекламным трюком и только отдалят от намеченных целей. Воздержитесь от оплаты услуг посредников.

Рыбы – не теряйте головы от комплиментов и похвалы. За красивыми словами и откровенной лестью скрывается попытка использовать ваши идеи. Вовремя прекратив общение с этими людьми, вам не придётся восстанавливать свою репутацию. Пересмотрев круг общения, вы избавитесь от тех, кто явно или скрыто вами манипулирует, и продолжите дружбу и сотрудничество на равных условиях. Вместе вы сумеете реализовать интересный проект и устроить отдых, пока погода позволяет выбраться на природу.

Астролог Андрей Рязанцев