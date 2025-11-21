Погода
Исторический успех узбекистанских шахматистов на Кубке мира-2025

Узбекистанские гроссмейстеры Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров сенсационно вышли в полуфинал Кубка мира по шахматам 2025 года, проходящего с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. Это историческое достижение для страны: как минимум один узбекистанец впервые гарантированно сыграет в финале турнира и получит путёвку в Турнир претендентов-2026, где определится кандидат на звание чемпиона мира.

Кубок мира проводится по нокаут-системе: два дня классических партий и, при равном счёте, тай-брейк в быстрые шахматы, вплоть до армагеддона. В турнире участвуют 206 шахматистов, а призовой фонд составляет 2 миллиона долларов.

Выступление узбекистанцев:

Нодирбек Якуббоев обыграл соперников из Германии, Чехии, Индии, Армении и Германии, став четвёртым шахматистом Узбекистана с рейтингом 2700+ и одним из действующих лидеров сборной страны.

Жавохир Синдаров победил соперников из Черногории, Греции, Китая, Германии и Мексики. Его самый сложный матч - четвертьфинал - завершился победой в быстрых шахматах после поражения в классической партии.

В полуфинале состоится узбекское дерби: Якуббоев сыграет против Синдарова. Во втором полуфинале встретятся Вэй И (Китай) и Андрей Есипенко (Россия).

Достижение Якуббоева и Синдарова считается одним из самых ярких успехов узбекистанских шахматистов со времён Рустама Касымджанова, который в 2004 году стал чемпионом мира ФИДЕ.


