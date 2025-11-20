Погода
Криштиану Роналду встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

- Самуэль Деди Ирие
В середине ноября 2025 года известный португальский футболист Криштиану Роналду побывал в Белом доме, где встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходила в рамках официального приема, приуроченного к визиту саудовского принца Мохаммеда бин Салмана.

На мероприятии Роналду получил символический "ключ от Белого дома" и пообщался с Трампом в Овальном кабинете. Футболист поблагодарил хозяев Белого дома и подчеркнул, что каждый может внести свой вклад в развитие спорта и общественной жизни.

Фотографии и видео с мероприятия показали дружескую атмосферу встречи: Роналду и Трамп улыбались и приветствовали гостей, а футболист сделал несколько снимков для социальных сетей, отметив важность спортивных и культурных обменов между странами.


США, футбол, Дональд Трамп
