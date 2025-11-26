ФРП начал выдачу кредитов для женщин-предпринимателей под 12% годовых

Фонд развития предпринимательства КР начал выдачу кредитов в регионах Кыргызстана для женщин-предпринимателей под 12% годовых, сообщает пресс-служба ФРП.

Получить финансирование могут женщины, работающие в сфере производства и услуг, а также юридические лица, в составе учредителей которых не менее 50% - женщины.

Для оформления кредита:

• физическим лицам необходимо иметь действующий патент или свидетельство о регистрации ИП;

• юридическим лицам - свидетельство о государственной регистрации.

Кредит предоставляется сроком до трех лет, на сумму от 50 тысяч до 3 миллионов сомов. Предусмотрена возможность льготного периода.

Выдача кредитов под 12% годовых стала возможной благодаря поддержке Азиатского банка развития, который выделил 22 миллиона сомов на развитие женского предпринимательства на условиях софинансирования.

Еще 22 миллиона сомов Фонд развития предпринимательства направит из собственных средств. Таким образом, на поддержку женщин-предпринимателей по данной льготной программе предусмотрено 44 миллиона сомов.

Фонд развития предпринимательства уделяет особое внимание поддержке женского предпринимательства. Только за десять месяцев текущего года 253 женщины-предпринимательницы получили кредиты на развитие и расширение своего бизнеса. Общая сумма выданных им кредитов составила 478 миллионов 435,9 тысячи сомов. Желающие получить кредит могут обратиться в колл-центр и номеру 0559 956 799 или в филиалы ФРП по адресам указанным на официальном сайте компании.