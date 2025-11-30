Погода
На 14.00 на выборах проголосовали свыше 800 тысяч избирателей

173  0
- Карыпбай кызы Толгонай
По информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, к 14:00 явка на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша составила 19,00 %. Это значит, что число проголосовавших превысило 815 тысяч 766 человек.

В досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша по 30 многомандатным округам участвуют 460 претендентов. Среди них - 271 мужчина и 189 женщин.

В итоговый список избирателей включены 4 млн 294 тыс. 243 человека.

Напомним, сегодня, 30 сентября, по всей стране проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.


Теги:
выборы, Кыргызстан
