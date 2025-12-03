OPEN FC: российский и кыргызстанский бойцы разыграют чемпионский пояс

В Санкт-Петербурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам под эгидой OPEN FC при поддержке промоушена ДМВ и команд "Сечь" и "Al Munar". Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе за чемпионский пояс OPEN FC между российским бойцом Махмудом Акимовым и кыргызстанским Нуртилеком Жалынбековым.

Махмуд Акимов выступает за команду "Сечь Про", провёл 10 профессиональных боёв, 8 из которых выиграл досрочно, и не проигрывает с 2023 года. Нуртилек Жалынбеков - экс-чемпион OPEN FC из клуба "Аль-Мунар", провёл 8 боёв в организации и возвращается в титульную битву после последнего выступления на турнире OPEN FC 45.

Организаторы подчёркивают значимость турнира: противостояние Россия – Кыргызстан привлекает внимание любителей ММА и укрепляет международные связи между клубами.

Место: Лахта-Холл, Санкт-Петербург

Дата и время: 21 декабря, 17:00 мск

Турнир обещает насыщенную карту боёв, международные поединки и зрелище высокого уровня для болельщиков.