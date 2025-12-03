Погода
$ 87.35 - 87.70
€ 100.57 - 101.57

OPEN FC: российский и кыргызстанский бойцы разыграют чемпионский пояс

284  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Санкт-Петербурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам под эгидой OPEN FC при поддержке промоушена ДМВ и команд "Сечь" и "Al Munar". Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе за чемпионский пояс OPEN FC между российским бойцом Махмудом Акимовым и кыргызстанским Нуртилеком Жалынбековым.

Махмуд Акимов выступает за команду "Сечь Про", провёл 10 профессиональных боёв, 8 из которых выиграл досрочно, и не проигрывает с 2023 года. Нуртилек Жалынбеков - экс-чемпион OPEN FC из клуба "Аль-Мунар", провёл 8 боёв в организации и возвращается в титульную битву после последнего выступления на турнире OPEN FC 45.

Организаторы подчёркивают значимость турнира: противостояние Россия – Кыргызстан привлекает внимание любителей ММА и укрепляет международные связи между клубами.

Место: Лахта-Холл, Санкт-Петербург

Дата и время: 21 декабря, 17:00 мск

Турнир обещает насыщенную карту боёв, международные поединки и зрелище высокого уровня для болельщиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453061
Теги:
Россия, смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  