В МВД КР заявили о высокой скрытности насилия в семьях с инвалидностью

276  0
- Назгуль Абдыразакова
Проблема насилия в семьях, где проживают лица с инвалидностью, остаётся высоколатентной. Об этом заявил начальник отдела профилактики семейного насилия, координации деятельности передвижного приёма милиции и службы общественной безопасности МВД КР Данияр Сапарбаев на пресс-кафе "Право женщин и девочек с инвалидностью на жизнь без насилия: вызовы и возможности", посвящённом Международному дню людей с инвалидностью и проходящем в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин и девочек.

"Наше основное направление работы, как уже говорит название подразделения, - это профилактика семейного насилия. В каждом территориальном органе внутренних дел у нас есть передвижные приёмные милиции, которые используются для того, чтобы проводить непосредственную профилактическую работу с населением.

Касательно сегодняшней темы хочу отметить: насилие в семьях, где есть лица с инвалидностью, до сих пор остаётся высоколатентным. На это есть несколько причин. Во-первых, недостаточная осведомлённость самих людей с инвалидностью. Во-вторых, отсутствие связи или средств коммуникации. В-третьих, необходимо усиливать работу с сообществами, которые объединяют людей с инвалидностью, чтобы мы могли вести профилактику и проводить разъяснительную работу.

Если говорить о нашей статистике, то за 2025 год мы зарегистрировали один факт выдачи охранного ордера лицу с инвалидностью и составили два протокола, где пострадавшими также выступили лица с инвалидностью. Мы считаем это недостаточным. Мы знаем, что доля людей с инвалидностью в стране официально достаточно высокая, но по ряду причин они не всегда могут обращаться за помощью или сообщать о насилии. Поэтому мы ведём работу по усилению коммуникации.

Что касается практики, такие кейсы у нас были. В начале года, в Ленинском УВД, рассматривались обращения как по материалам СМИ, так и по заявлениям граждан. По этой категории мы каждый факт берём в работу и непосредственно взаимодействуем с пострадавшими. Были случаи, когда мы размещали людей в кризисных центрах.

Но мы считаем, что выявленных фактов всё равно очень мало по сравнению с реальным положением дел именно из-за высокой латентности таких случаев", - сообщил Сапарбаев.


Бишкек, ЛОВЗ, милиция
