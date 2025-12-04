Показатель водного стресса Кыргызстана достиг высокого уровня

В Бишкеке прошёл круглый стол "Будущие инвестиции в сектор ирригации Кыргызстана", который собрал представителей международных организаций, партнеров по развитию, экспертного сообщества, доноров и инвесторов. Участники обсудили текущее состояние водных ресурсов страны, перспективы развития ирригации и формирование комплексной инвестиционной стратегии для водного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках круглого стола были детально рассмотрены и обсуждены ключевые вызовы, с которыми сталкивается водный сектор КР, реформы, реализуемые государством, план и стратегические подходы к привлечению инвестиций в водный сектор на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Кыргызстан обладает значительным водным ресурсом, но тем не менее объёмы гарантированных водных ресурсов, доступные для использования, остаются ограниченными и напрямую влияют на развитие сельского хозяйства, энергетики, питьевого водоснабжения.

Имеющиеся водные ресурсы Кыргызстана состоят:

– ежегодный речной сток составляет около 50 млрд м³;

– 14 млрд м³ подземных вод;

– почти 10 тысяч ледников;

– более 45 тысяч рек, а их общая длина составляет порядка 168 тыс. км.

По данным международных источников, показатель водного стресса Кыргызстана достигает 3,28 - высокий уровень, который приближается к "предкризисным" значениям.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – Директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев в своём выступлении представил информацию о реформах, которые закладывают основу для модернизации водного сектора:

"Мы последовательно совершенствуем законодательную базу. Так, в данном направлении проработаны и приняты следующие документы на национальном уровне: Национальная водная стратегия до 2040 года; Национальная программа развития до 2030 года; новая редакция Водного кодекса; Указ Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики". Одновременно страна активно продвигает климатическую повестку.

Считаем, что все эти направления реформ – строительство водохранилищ, модернизация ирригации, цифровизация, создание бассейновых органов формируют единую стратегию, направленную на повышение водной безопасности Кыргызстана".

Особое внимание в обсуждениях уделялось вопросам привлечения инвестиций в сектор ирригации и управления водными ресурсами.

Отмечено, что инвестиции должны быть направлены на строительство и модернизацию водохранилищ, реконструкцию ирригационных каналов, внедрение водосберегающих технологий полива, цифровизацию водного учета, создание новых систем мониторинга и прогнозирования, развитие инфраструктуры адаптации к изменению климата, создание школы водников и подготовку специалистов.

Подводя итоги, участники круглого стола отметили, что государство и международные партнёры придерживаются единой позиции по приоритетам развития водного сектора. Совместная работа позволит усилить устойчивость экономики к климатическим рискам и содействовать обеспечению водной и продовольственной безопасности Кыргызстана.