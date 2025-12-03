Погода
В Ат-Баши откроют современную ветеринарно-санитарную лабораторию

238  0
- Светлана Лаптева
В здании Ат-Башинской районной государственной администрации прошла встреча с делегатами III народного курултая. В ходе встречи была предоставлена подробная информация о выполнении вопросов, поднятых на курултае, а также о работе Министерства в районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В частности, в целях обеспечения безопасности продуктов питания Ат-Башинским районным ветеринарным управлением реализован проект по открытию современной ветеринарно-санитарной лаборатории.

Из районного фонда было выделено 1 миллион сомов, лаборатория оснащена новым оборудованием и готовится к открытию. В лаборатории будут проводиться ветеринарно-санитарные экспертизы молочных продуктов, мясных изделий и местных фруктов.

Делегаты ознакомились с выполненными работами на местах и выразили благодарность за проделанную работу.


Теги:
Нарынская область, Кыргызстан
