В айыл окмоту Шумкар-Уя активно ведутся работы по улучшению пастбищ

В рамках программы по улучшению пастбищ на 2024–2029 годы, утверждённой Кабинетом Министров Кыргызской Республики, в айыльном аймаке Шумкар-Уя ведутся работы по восстановлению пастбищ и повышению их продуктивности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Для повышения плодородия пастбищных почв и увеличения биомассы трав используются органические удобрения "Грухус" и "Нанагумат". Эти удобрения были исследованы Институтом животноводства и пастбищ КР, и их высокая эффективность в улучшении пастбищ была подтверждена научными данными.

Ожидаемые результаты программы:

  1. улучшение роста пастбищных растений;
  2. повышение урожайности трав;
  3. увеличение содержания питательных веществ в почве;
  4. создание качественной кормовой базы для животноводства.

Эта работа является важным шагом в направлении устойчивого использования пастбищных ресурсов и развития животноводства в айыльном аймаке.


Теги:
пастбища, Кыргызстан
