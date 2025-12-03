Погода
Нацбанк предлагает ФККС выдавать кредиты физическим и юридическим лицам

- Светлана Лаптева
Национальный банк Кыргызстана вынес на обсуждение проект постановления, который меняет правила работы Финансовой компании кредитных союзов (ФККС) и кредитных союзов (КС). Цель - расширить возможности этих организаций, сделать их работу более доходной и стабильной, а также развивать финансовый сектор страны.

Основные изменения:

ФККС сможет выдавать кредиты всем резидентам КР. Ранее компания кредитовала только кредитные союзы. Новые правила позволят расширить клиентскую базу и увеличить доходы.

Менее строгие требования к Совету директоров. Теперь можно привлекать внешних специалистов, что улучшит управление компанией.

Больше акционеров. Резиденты страны смогут участвовать в капитале ФККС, что поможет привлечь инвестиции и обновить технологии.

Квалификация руководителей КС. Новые нормы позволят нанимать опытных менеджеров и использовать современные практики управления и учета, включая исламские финансы.

Прозрачность операций и контроль. Усилены проверки источников средств акционеров и условия покупки акций, включая запрет для людей с судимостями или под санкциями.

В Нацбанке говорят, что эти изменения помогут сделать кредитные союзы сильнее, а кредиты - доступнее для населения и бизнеса.

Проект постановления открыт для общественного обсуждения: все желающие могут направить свои предложения и замечания.


