Джокович встретился с Metallica на Гран-при Катара

Новак Джокович посетил Гран-при Катара в рамках сотрудничества с Qatar Airways и стал одним из самых заметных гостей уик-энда. Сербский теннисист поделился фотографиями, на которых позирует с участниками легендарной группы Metallica, сделанными во время мероприятия "Формулы-1".

В рамках программы Джокович провёл тренировочную сессию на трассе "Лусаил" для молодых участников, в которой также принял участие гонщик Формулы-2 Франко Колапинто. Позже он вышел на подиум, чтобы вручить трофеи победителям спринт-гонки - Оскару Пиастри (McLaren), Джорджу Расселлу (Mercedes) и Ландо Норрису (McLaren).

Во время Гран-при сербский спортсмен представил свою новую разработку - Regenesis recovery pod, созданную совместно с инженером Таовом Кином и при поддержке Qatar Airways. По словам Джоковича, капсула позволяет ускорить восстановление организма и перезагрузить тело всего за восемь минут.

Теннисист отметил, что проект стал ответом на травмы, которые он получал в последние полтора года:

"Я стараюсь перестроить своё тело к новому сезону, чтобы снова конкурировать с лучшими", - заявил Джокович.

Участие в мероприятиях Гран-при стало для теннисиста возможностью сочетать отдых, восстановление и участие в высокопрофильных спортивных событиях.