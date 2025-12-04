Бишкек поздравил фонд "Help the Children – SKD" с 18-летием

Заместитель мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктория Мозгачева приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню основания Общественного Благотворительного Фонда "Help the Children – SKD", который оказывает поддержку детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также их семьям.

В этом году фонд отмечает свое 18-летие. Основанный в 2007 году "Help the Children – SKD" на протяжении многих лет помогает спасать детские жизни, создавать комфортные условия в медицинских учреждениях, облегчать боль и дарить надежду семьям, столкнувшимся с тяжелыми диагнозами.

В рамках торжественной части фонд выразил искреннюю благодарность врачам Национального центра онкологии и гематологии, которые ежедневно борются за здоровье маленьких пациентов.

Особые слова благодарности были адресованы также всем врачам, оказывающим помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Заместитель мэра Виктория Мозгачева отметила важность сотрудничества государства и благотворительных организаций:

Мэрия города Бишкек поздравляет фонд и выражает благодарность всем, кто вкладывает свой труд и сердце в поддержку детей.

Мэрия города Бишкек всегда поддерживает неправительственные организации и общественные фонды, которые направлены на помощь детям и укрепление социальной сферы.

Работа "Help the Children – SKD" - пример того, как объединённые усилия могут менять жизни людей к лучшему