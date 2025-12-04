Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Бишкек поздравил фонд "Help the Children – SKD" с 18-летием

144  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктория Мозгачева приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню основания Общественного Благотворительного Фонда "Help the Children – SKD", который оказывает поддержку детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также их семьям.

В этом году фонд отмечает свое 18-летие. Основанный в 2007 году "Help the Children – SKD" на протяжении многих лет помогает спасать детские жизни, создавать комфортные условия в медицинских учреждениях, облегчать боль и дарить надежду семьям, столкнувшимся с тяжелыми диагнозами.

В рамках торжественной части фонд выразил искреннюю благодарность врачам Национального центра онкологии и гематологии, которые ежедневно борются за здоровье маленьких пациентов.

Особые слова благодарности были адресованы также всем врачам, оказывающим помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Заместитель мэра Виктория Мозгачева отметила важность сотрудничества государства и благотворительных организаций:

Мэрия города Бишкек поздравляет фонд и выражает благодарность всем, кто вкладывает свой труд и сердце в поддержку детей.

Мэрия города Бишкек всегда поддерживает неправительственные организации и общественные фонды, которые направлены на помощь детям и укрепление социальной сферы.

Работа "Help the Children – SKD" - пример того, как объединённые усилия могут менять жизни людей к лучшему


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453105
Теги:
Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  