Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Кроуфорда лишили титула WBC из-за неоплаченных сборов

169  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил американца Теренса Кроуфорда титула чемпиона мира в суперсреднем весе. Причиной стало то, что боксер не оплатил обязательные санкционные сборы за последние поединки, включая титульный бой против Канело Альвареса.

По информации WBC, Кроуфорду предлагалась сниженная ставка сбора, однако он так и не внес платеж. В итоге организация объявила титул вакантным.

Сам Кроуфорд резко отреагировал на решение, заявив, что "может отдать этот пояс" и обвинив совет в несправедливости.

WBC уже назначил бой за вакантный чемпионский титул между Хамзой Ширазом и Кристианом Мбилли. Победитель станет новым чемпионом мира в категории до 76,2 кг.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453133
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  