Кроуфорда лишили титула WBC из-за неоплаченных сборов

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил американца Теренса Кроуфорда титула чемпиона мира в суперсреднем весе. Причиной стало то, что боксер не оплатил обязательные санкционные сборы за последние поединки, включая титульный бой против Канело Альвареса.

По информации WBC, Кроуфорду предлагалась сниженная ставка сбора, однако он так и не внес платеж. В итоге организация объявила титул вакантным.

Сам Кроуфорд резко отреагировал на решение, заявив, что "может отдать этот пояс" и обвинив совет в несправедливости.

WBC уже назначил бой за вакантный чемпионский титул между Хамзой Ширазом и Кристианом Мбилли. Победитель станет новым чемпионом мира в категории до 76,2 кг.