Бишкек усиливает сотрудничество для развития спорта

Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев посетил спортивную школу имени Р. Санатбаева. После открытия Международного турнира "Манас" заместитель мэра столицы Виктория Мозгачева провела для него экскурсию по объекту и представила материально-техническое оснащение школы.

Мозгачева отметила, что мэрия Бишкека последовательно поддерживает спортивную сферу, предоставляя площадки для международных соревнований, национальных первенств и турниров среди юных спортсменов. По ее словам, занятия в школе проводятся бесплатно, что делает спорт доступным и помогает в подготовке будущих профессионалов.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Достигнута договоренность, что турниры "Манас" U-20, а также соревнования категорий U-15, U-16, U-17, U-20 и первенства Кыргызстана продолжат проходить при совместной организационной поддержке мэрии и Госагентства. Также рассмотрены планы по развитию инфраструктуры и улучшению условий для занятий спортом.