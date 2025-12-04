Погода
Международный турнир "Манас" по греко-римской борьбе прошёл в Бишкеке

На спортивной площадке СДЮШОР им. Р. Санатбаева прошёл Международный турнир "Манас" среди юношей U‑20. В соревнованиях участвовали борцы 2006–2008 годов рождения в десяти весовых категориях - от 55 до 130 кг.

Церемонию открытия посетили директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев, заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева и представители Федерации борьбы Кыргызстана. Заместитель мэра подчеркнула значимость международных соревнований и пожелала спортсменам успешных выступлений.

Турнир "Манас" проводится с 2020 года, а с 2022 года носит международный статус. В 2025 году в нём участвовали борцы из Казахстана, что укрепляет спортивные связи и способствует обмену опытом.

Победители и призёры турнира будут награждены медалями, дипломами и памятными призами, а тренеры чемпионов - денежными премиями.


