Амантур Шамурзаев покидает белорусский "Неман"

Защитник национальной сборной Кыргызстана по футболу Амантур Шамурзаев расстался с белорусским клубом "Неман", сообщает Prosports.kz со ссылкой на клуб из Гродно.

Футболист перешёл в "Неман" в феврале 2025 года из "Абдыш-Аты". За время выступлений Шамурзаев провёл 27 матчей в Высшей лиге Беларуси, отметился одной результативной передачей, сыграл 5 матчей в Кубке Беларуси и один матч за Суперкубок. Также он провёл 6 игр в Лиге конференций УЕФА и помог клубу завоевать Кубок Беларуси 2025 года.

Ранее стало известно, что другой кыргызский футболист, Алимардон Шукуров, покинул "Торпедо-БелАЗ" из-за травм.