Айтана Бонмати выбыла на пять месяцев после операции

Полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати выбыла примерно на пять месяцев после операции на сломанной левой малоберцовой кости, сообщил клуб ЛаЛиги во вторник.

27-летняя футболистка получила травму во время тренировки со сборной Испании перед вторым матчем финала Женской Лиги наций на стадионе "Эстадио Метрополитано" в Мадриде.

"Операция прошла успешно, и теперь время восстанавливаться физически и психологически", - написала Бонмати в Instagram. "Элитный футбол требует предела во всех смыслах, и в данный момент были факторы, мешающие наслаждаться профессией и повседневной жизнью. Честно говоря, я чувствовала, что пора притормозить, но жизнь внезапно остановила меня".

Трижды обладательница "Золотого мяча" выигрывала чемпионат мира со сборной Испании, победила в Лиге наций прошлого года, забив в финале, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов и шесть раз чемпионат Испании с "Барселоной".