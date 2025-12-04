ФИФА сдвинула отпуск игроков для Кубка Африки 2025

ФИФА подтвердила, что клубы будут отпускать игроков для Кубка Африки по футболу (AFCON) 2025 года начиная с 15 декабря, что на неделю позже обычного срока. Турнир в Марокко пройдет с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Поздний выпуск игроков оставляет национальные сборные с менее чем семью днями на формирование состава, оценку физической формы игроков и окончательную тактическую подготовку. ФИФА отметила, что это решение повторяет подход, использованный на чемпионате мира 2022 года в Катаре, и совпадает с окном Лиги чемпионов УЕФА, которое заканчивается 10 декабря.

ФИФА призвала федерации и клубы самостоятельно находить решения по конфликтам в расписании и заявила о готовности вмешаться в случае споров. Сжатый период подготовки, как ожидается, станет испытанием для тренеров, повлияет на подбор состава и создаст логистические трудности для команд, готовящихся к главному футбольному турниру Африки.