Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

ФИФА сдвинула отпуск игроков для Кубка Африки 2025

163  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ФИФА подтвердила, что клубы будут отпускать игроков для Кубка Африки по футболу (AFCON) 2025 года начиная с 15 декабря, что на неделю позже обычного срока. Турнир в Марокко пройдет с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Поздний выпуск игроков оставляет национальные сборные с менее чем семью днями на формирование состава, оценку физической формы игроков и окончательную тактическую подготовку. ФИФА отметила, что это решение повторяет подход, использованный на чемпионате мира 2022 года в Катаре, и совпадает с окном Лиги чемпионов УЕФА, которое заканчивается 10 декабря.

ФИФА призвала федерации и клубы самостоятельно находить решения по конфликтам в расписании и заявила о готовности вмешаться в случае споров. Сжатый период подготовки, как ожидается, станет испытанием для тренеров, повлияет на подбор состава и создаст логистические трудности для команд, готовящихся к главному футбольному турниру Африки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453146
Теги:
ФИФА, футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  