"Представляющие интерес для РФ" иностранцы могут переехать в Россию

Указом президента для иностранных граждан, особо отличившихся в научной, производственной, культурной, спортивной сферах, вводится новый статус - "представляющие интерес для Российской Федерации" - и регламентируется программа по их привлечению в страну. Такая работа проводится впервые, ее будут курировать МВД и Агентство стратегических инициатив.

С 15 апреля 2026 года люди из любой точки мира могут обратиться за получением особого статуса. Это в первую очередь ученые, те, кто обладает востребованными навыками или внесли вклад в экономику, обороноспособность и безопасность России. На первом этапе подается заявление компании-оператору, ее определит МВД.

Если запрос будет одобрен, свою проверку проведет полиция, и в финале заключение даст комиссия по вопросам гражданства при президенте. На все уйдет от 95 до 125 дней. Тем, кто получит новый статус, а также членам их семей разрешение на временное проживание смогут оформить без экзамена по русскому языку. А для работы не придется получать специальные документы.

