Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 101.22 - 102.17

Кыргызстан закупил 270 тысяч доз высококачественного семенного материала

106  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Жаныбек Керималиев, выступая на семинаре для частных ветеринаров, техников-осеменаторов, специалистов по пастбищам и руководителей племенных хозяйств, подчеркнул ключевые реформы в сфере животноводства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По его словам, для повышения породных качеств скота государство выделило 60,8 млн сомов и закупило 270 тыс. доз высококачественного семенного материала из России и Швейцарии. Кроме того, в регионы распределены 160 комплектов оборудования для искусственного осеменения.

Для поддержки племенных хозяйств через Айыл Банк и Народный Банк предоставляются льготные кредиты под 3% годовых. Сегодня 186 субъектам животноводства официально присвоен племенной статус, а земли госсобственности передаются им без аукциона для упрощения заготовки кормов

.

В направлении улучшения пастбищ также наблюдается значительный прогресс: в 2023–2025 годах засеяно более 25 тыс. га пастбищных угодий, 823,3 га огорожено для восстановления, а сборы за использование пастбищ демонстрируют устойчивый рост. Меры по улучшению пастбищ и их "отдыху" существенно укрепляют кормовую базу животноводства и повышают продуктивность отрасли


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453159
Теги:
ветеринария, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  