Кыргызстан закупил 270 тысяч доз высококачественного семенного материала

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Жаныбек Керималиев, выступая на семинаре для частных ветеринаров, техников-осеменаторов, специалистов по пастбищам и руководителей племенных хозяйств, подчеркнул ключевые реформы в сфере животноводства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По его словам, для повышения породных качеств скота государство выделило 60,8 млн сомов и закупило 270 тыс. доз высококачественного семенного материала из России и Швейцарии. Кроме того, в регионы распределены 160 комплектов оборудования для искусственного осеменения.

Для поддержки племенных хозяйств через Айыл Банк и Народный Банк предоставляются льготные кредиты под 3% годовых. Сегодня 186 субъектам животноводства официально присвоен племенной статус, а земли госсобственности передаются им без аукциона для упрощения заготовки кормов

.

В направлении улучшения пастбищ также наблюдается значительный прогресс: в 2023–2025 годах засеяно более 25 тыс. га пастбищных угодий, 823,3 га огорожено для восстановления, а сборы за использование пастбищ демонстрируют устойчивый рост. Меры по улучшению пастбищ и их "отдыху" существенно укрепляют кормовую базу животноводства и повышают продуктивность отрасли