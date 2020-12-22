"Невероятное видео". Октябрьские события в КР попали в мировой ролик

Швейцарский музыкант Cee-Roo опубликовал на своих странице в Youtube и Facebook ролик о нынешнем 2020 годе, назвав его незабываемым.

Там есть кадры и про Кыргызстан, октябрьские события, момент штурма ворот Белого дома.

"Это абсолютно невероятное видео ... у меня мурашки по коже не только потому, что мы все там были и пережили этот год, но и потому, что Вы - один из самых талантливых людей в области кинопроизводства и озвучивания на YouTube", - написал ему в комментариях один из пользователей интернета.

"Совершенно невероятно то, что вы можете собрать, используя мировые кадры, ваш невероятный музыкальный талант и ваш монтаж", - отметил другой поклонник музыканта.