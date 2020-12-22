Погода
$ 82.48 - 82.85
€ 100.22 - 101.32

"Невероятное видео". Октябрьские события в КР попали в мировой ролик

431  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Швейцарский музыкант Cee-Roo опубликовал на своих странице в Youtube и Facebook ролик о нынешнем 2020 годе, назвав его незабываемым.

Там есть кадры и про Кыргызстан, октябрьские события, момент штурма ворот Белого дома.

"Это абсолютно невероятное видео ... у меня мурашки по коже не только потому, что мы все там были и пережили этот год, но и потому, что Вы - один из самых талантливых людей в области кинопроизводства и озвучивания на YouTube", - написал ему в комментариях один из пользователей интернета.

"Совершенно невероятно то, что вы можете собрать, используя мировые кадры, ваш невероятный музыкальный талант и ваш монтаж", - отметил другой поклонник музыканта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395434
Теги:
музыка, революция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  