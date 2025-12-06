Погода
В Кыргызстане на МТС работают более 4000 единиц техники для помощи фермерам

99  0
- Светлана Лаптева
В настоящее время в распоряжении машинно-тракторных станций (МТС), действующих в регионах Кыргызстана, находится около 4000 единиц сельскохозяйственной техники. Эта техника принадлежит 186 МТС, из которых 63 являются муниципальными, а 123 - частными, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Отметим, что машинно-тракторные станции были созданы по инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики при поддержке Правительства Кыргызской Республики.

Инициатива реализована с целью своевременного и качественного предоставления механизированных услуг сельским товаропроизводителям, создания благоприятных условий для развития лизинга, а также модернизации и обновления машинно-тракторного парка.

По данному направлению 17 марта 2016 года было принято распоряжение №107-б, согласно которому в регионах началась организация МТС, оказывающих агротехнические услуги.

Распределение МТС по областям:

Нарын – 30, Иссык-Куль – 33, Ош – 19, Баткен – 12, Чуй – 39, Талас – 25, Жалал-Абад – 27.


