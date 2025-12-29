Погода
$ 87.17 - 87.64
€ 102.05 - 102.90

В Бишкеке усилят контроль за порядком в местах массовых гуляний

170  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в преддверии Нового года сотрудники органов внутренних дел перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает ГУВД столицы.

С сегодняшнего дня и по 8 января 2026 года милиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан в местах массового пребывания людей.

В связи с этим на центральной площади Ала-Тоо состоялся гарнизонный развод подразделений органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, начальник ГУВД столицы полковник милиции Азамат Токтоналиев, руководство ГУВД, представители МЧС по городу Бишкек, акимы муниципальных администраций, руководители районных УВД, командиры подразделений и личный состав.

Выступая перед участниками развода, мэр Айбек Джунушалиев подчеркнул важность обеспечения правопорядка в период праздничных мероприятий. Он отметил, что охрана общественного порядка будет осуществляться совместно с сотрудниками муниципальной инспекции мэрии и другими городскими службами.

Основными задачами усиленного режима являются предупреждение правонарушений и преступлений, а также оперативное реагирование на возможные происшествия, в том числе в местах проведения новогодних мероприятий, на центральных площадях, в торгово-развлекательных центрах и на улично-дорожной сети.

В ходе гарнизонного развода руководством были доведены основные задачи до личного состава, акцентировано внимание на строгом соблюдении служебной дисциплины, законности, культуре общения с гражданами и неукоснительном исполнении служебных обязанностей.

ГУВД города Бишкек призывает жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок и меры личной безопасности в период новогодних праздников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453214
Теги:
Новый год, праздник, безопасность, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  