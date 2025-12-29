В Бишкеке усилят контроль за порядком в местах массовых гуляний

В Бишкеке в преддверии Нового года сотрудники органов внутренних дел перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает ГУВД столицы.

С сегодняшнего дня и по 8 января 2026 года милиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан в местах массового пребывания людей.

В связи с этим на центральной площади Ала-Тоо состоялся гарнизонный развод подразделений органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, начальник ГУВД столицы полковник милиции Азамат Токтоналиев, руководство ГУВД, представители МЧС по городу Бишкек, акимы муниципальных администраций, руководители районных УВД, командиры подразделений и личный состав.

Выступая перед участниками развода, мэр Айбек Джунушалиев подчеркнул важность обеспечения правопорядка в период праздничных мероприятий. Он отметил, что охрана общественного порядка будет осуществляться совместно с сотрудниками муниципальной инспекции мэрии и другими городскими службами.

Основными задачами усиленного режима являются предупреждение правонарушений и преступлений, а также оперативное реагирование на возможные происшествия, в том числе в местах проведения новогодних мероприятий, на центральных площадях, в торгово-развлекательных центрах и на улично-дорожной сети.

В ходе гарнизонного развода руководством были доведены основные задачи до личного состава, акцентировано внимание на строгом соблюдении служебной дисциплины, законности, культуре общения с гражданами и неукоснительном исполнении служебных обязанностей.

ГУВД города Бишкек призывает жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок и меры личной безопасности в период новогодних праздников.