Жапаров оценил вклад Ташиева в решение пограничных вопросов

Выступая на IV Народном курултае, президент Садыр Жапаров заявил, что окончательное урегулирование пограничных вопросов стало одним из ключевых достижений государства, отдельно отметив вклад межправительственной комиссии под руководством Камчыбека Ташиева.

"Одним из самых тяжелых и многолетних испытаний для Кыргызстана долгое время оставалось отсутствие четко определенных государственных границ.

Страна с неуточненными границами юридически является не до конца сформированным государством и уязвимой в вопросах защиты своей государственности.

Из-за того что государственная граница не была своевременно полностью определена, на протяжении долгих лет мы переживали сложные периоды, беспокоившие народ, и даже кровавые события.

Полное решение пограничного вопроса - это не просто достижение, это гарантия безопасности страны и ее полной независимости.

Здесь я хотел бы особо выразить благодарность членам межправительственной комиссии во главе с Камчыбеком Кыдыршаевичем.

С полным решением пограничного вопроса мы вступили в новую эпоху мира, согласия и доверия.

Благодаря мирному и окончательному решению пограничных вопросов Кыргызстана с соседними государствами обеспечена безопасность не только в нашей стране, но и во всей Центральной Азии.

Отныне Кыргызстан будет жить с соседями в дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве", - говорится в обращении президента