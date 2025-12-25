За последние три года чистая прибыль от "Кумтора" составила $2 миллиарда, заявил сегодня на IV Народном курултае президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в 2025-м чистая прибыль от работы данного предприятия составила $678 миллионов.

"При этом ОАО "Кыргызалтын" вышло на прибыль в 200 миллионов долларов. А предприятие "Макмал", которое раньше было дотационным, тоже вышло на прибыль в 670 миллионов. То же можно сказать и о компании "Кыргыз темир жолу", - добавил Садыр Жапаров.

Он отметил, что за последние годы экономика страны показывает большое развитие, и работа в этом направлении будет продолжаться.