В Ак-Тюзе в честь шахтеров времен войны открыли мемориальный комплекс

В поселке Ак-Тюз Кеминского района Чуйской области открыт мемориальный комплекс, посвященный шахтерам и жителям, внесшим вклад в развитие населенного пункта и Победу в Великой Отечественной войне. Инициатива приурочена к 80-летию Победы.

Первая часть комплекса, мемориальная арка и обелиск с именами участников войны, была открыта 9 мая. А 6 декабря торжественно представили второй обелиск с именами жителей Ак-Тюза, которые в 1930–50-е годы работали на местных свинцовых рудниках. В церемонии приняли участие жители, потомки тружеников тыла и известные выходцы из поселка.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев отметил значимость вклада ак-тюзцев.

"В этом году мы вместе отметили юбилей Великой Победы. Жители поселка, те, кто здесь работал, навсегда вписали себя в летопись Победы. А вы, уважаемые жители, вписали свои имена в летопись памяти. Огромная вам благодарность за ваш гражданский подвиг и подвижничество. Мы знаем о ваших усилиях и высоко их ценим". - сказал он.

Открытие прошло под девизом "Здесь тыл был фронтом". Во время Великой Отечественной войны Ак-Тюз сыграл важную роль в обеспечении оборонной промышленности СССР. С 1942 года местная свинцовая руда поступала на предприятия, производившие аккумуляторы, бронетанковую технику, автомобили, подводные лодки и стрелковое оружие. Шахтеры трудились в тяжелых условиях, обеспечивая страну стратегическим сырьем.

На фронты войны ушли 144 жителя Ак-Тюза. Двое из них Иван Немцов и Алексей Кривощеков удостоены звания Героя Советского Союза.

Инициатор создания мемориала, житель поселка Калдбек Суранчиев, рассказал, что идея появилась еще в 2019 году.

"Мы хотели увековечить имена тех, кто сражался на фронте, и тех, кто трудился в шахтах. Я разработал проект комплекса, а на его строительство мы собирали средства всем поселком". - сказал он.

Бывший директор Ак-Тюзской средней школы Гуля Амриева подчеркнула, что открытие мемориала стало важным событием для всей общины:

"Люди, которые сегодня стояли у памятника, - мои ученики. Я благодарна детям Ак-Тюза, что они не забыли своих родителей и земляков. Мы всегда жили как одна семья".

В рамках мероприятия Альберт Зульхарнеев передал школе учебники и художественную литературу. Учитель Айна Бегалиева отметила важность поддержки чтения среди молодежи:

"К сожалению, сейчас дети мало читают. Мы стараемся вернуть ребятам интерес к книгам. Спасибо за новые издания, они яркие, качественные, надеюсь, что ученикам они понравятся".