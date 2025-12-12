Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2% с премиум-подпиской O!Prime

Стартовал сезон закупа новогодних подарков – и сейчас лучшее время покупать всё под ёлочку с выгодой. O!Prime и карта Visa Cashback O!Bank помогут вернуть часть потраченных денег на ваши покупки.

Чтобы получать выгоду с ваших приобретений, подключите подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении "Мой О!" и оплачивайте покупки картой Visa Cashback O!Bank – она возвращает 2% кешбэка автоматически.

Купили зимнюю куртку в маркетплейсе, выбираете игрушки детям, оплачиваете продукты к праздничному столу или новогодний декор – 2% всегда ваши. То же самое касается кофе, такси или ужина с близкими – всё, что оплачено картой O!Bank, приносит кешбэк.

Если карты у вас ещё нет, оформите её за пару минут в приложении "Мой О!" или посетите O!Store. Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store и подключите подписку O!Prime в приложении в разделе "Ещё".

Помимо кешбэка, O!Prime даёт: +10 ГБ скоростного интернета каждый месяц, до 100% кешбэка при оплате по QR O!Bank, нулевые комиссии и широкую сеть партнёров, где можно рассчитываться О!Бонусами.

Проведите сезон новогодних покупок выгодно вместе с O!Prime. Подробности на o.kg.

