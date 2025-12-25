Погода
В Кыргызстане организована вакцинация паломников, направляющихся на Хадж

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и предупреждения распространения инфекционных заболеваний Министерством здравоохранения Кыргызской Республики организовано проведение профилактической вакцинации граждан, совершающих Хадж в Мекку в 2026 году

Согласно утверждённому приказу Министерства здравоохранения КР, всем паломникам проводится обязательная вакцинация против менингококковой инфекции, а также вакцинация против сезонного гриппа. Указанные меры соответствуют международным медико-санитарным требованиям и являются одним из обязательных условий допуска к совершению Хаджа.

Вакцинация проводится в организациях здравоохранения всех областей республики с 23 по 30 декабря 2025 года согласно таблице 1, с обязательным предварительным медицинским осмотром. Проведение иммунизации обеспечивается с соблюдением всех требований безопасности, стандартов "холодовой цепи" и правил инфекционного контроля.


