"Наполи" обыграл "Милан" и вышел в финал Суперкубка

- Самуэль Деди Ирие
"Наполи" одержал победу над "Миланом" со счётом 2:0 в полуфинале Суперкубка, который прошёл в Эр-Рияде. Команда Антонио Конте взяла верх благодаря игровому превосходству и более эффективным действиям в атаке.

Счёт был открыт на 39-й минуте - после прострела Расмуса Хёйлунна отличился Давид Нерес. Во втором тайме датский нападающий сам забил второй мяч, закрепив преимущество неаполитанцев.

"Милан" больше владел мячом, но не сумел создать достаточного количества опасных моментов. "Наполи" же грамотно использовал пространство и довёл матч до уверенной победы, оформив выход в финал турнира.


Теги:
футбол, футзал
