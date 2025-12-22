Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде

Энтони Джошуа одержал победу нокаутом в шестом раунде над Джейком Полом в их широко обсуждаемом поединке. Британский тяжеловес несколько раз отправлял блогера и боксера в нокдаун, после чего рефери остановил бой, когда Пол не смог подняться до окончания отсчета.

С первых секунд поединка Пол делал ставку на передвижения по рингу и клинчи, стараясь избегать силовых ударов Джошуа, что вызвало недовольство публики. Джошуа действовал хладнокровно и постепенно наращивал давление. Переломным стал пятый раунд, в котором британец дважды отправил соперника в нокдаун, а в шестом раунде поставил точку точным ударом справа.

После боя Джошуа признал, что это был не лучший его поединок, однако отметил, что выполнил поставленную задачу. Также он отдал должное стойкости Пола, который неоднократно поднимался после нокдаунов.

Джошуа вышел на бой в качестве поздней замены и, по сообщениям СМИ, получил за поединок крупный гонорар. Бой вызвал большой интерес из-за разницы в опыте между бывшим чемпионом мира и звездой социальных сетей.

В соглавном бою вечера Алисия Баумгарднер успешно защитила титулы в суперлёгком весе, уверенно победив Лейлу Бодуан. Также Андерсон Силва одержал победу техническим нокаутом над Тайроном Вудли, а Кэролайн Дюбуа защитила титул чемпионки мира в лёгком весе, выиграв по очкам у Камиллы Паннатты.