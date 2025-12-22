Погода
Бекжигит уулу выиграл дебютный бой в профи

20 декабря в Алматы прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого кыргызстанский боксер Омурбек Бекжигит уулу провел свой первый бой на профессиональном ринге. Его соперником стал представитель Казахстана Асаго Бургалов.

Поединок в суперсреднем весе был рассчитан на шесть раундов, однако завершился уже в первом. В концовке стартового раунда Бекжигит уулу прижал оппонента к канатам и нанес серию ударов, после чего рефери открыл счет. Бургалов отказался продолжать бой, и победа была присуждена кыргызстанскому боксеру досрочно.

Для Омурбека Бекжигит уулу эта победа стала первой в профессиональной карьере и успешным дебютом на профи-ринге. Асаго Бургалов, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.


