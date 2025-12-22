Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Жапаров: взаимная торговля стран ЕАЭС достигла почти 100 млрд долларов

443  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

До этого состоялась встреча глав государств-членов Евразийского экономического союза в узком составе, в которой также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин.

Далее состоялось заседание в расширенном формате с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (страна-наблюдатель), министра торговли Индонезии Буди Сантосо и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который выступил с видеообращением.

Обсуждены ключевые вопросы деятельности ЕАЭС и определены дальнейшие ориентиры углубления интеграции.

Подводя итоги уходящего года, Садыр Жапаров подчеркнул, что совместными усилиями Союз прошел его устойчиво и организованно, отметив, что 2025 год был богат важными мероприятиями для социально-экономического развития стран Союза: удалось обеспечить экономическую устойчивость Союза, укрепить внутренний рынок и развить кооперационные связи.

"Экономическое сотрудничество в рамках нашего Союза не просто развивается - оно набирает силу. Взаимная торговля достигла почти 100 млрд. долларов США и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу", - сказал Глава государства и обозначил имеющийся большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован.

Он отметил, что для этого необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в общем торговом обороте.

Садыр Жапаров подчеркнул, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее Союз и выше его конкурентоспособность.

"Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли", - сказал Президент.

Говоря о показателях Кыргызстана в этом году, Садыр Жапаров акцентировал, что стране удалось сохранить положительную динамику. По итогам 11 месяцев ВВП вырос на 10,2% - рост зафиксирован в промышленности, строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Глава государства подтвердил приоритет продовольственной и энергетической безопасности, как взаимосвязанных элементов экономической стабильности стран.

В этом контексте Садыр Жапаров предложил договориться о конкретных мерах, которые позволили бы укрепить агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства.

Говоря об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2026 год, Глава государства отметил, что этот документ направлен на стимулирование экономического роста, развитие взаимной торговли, инфраструктуры и инноваций.

"Мы последовательно поддерживаем курс на расширение географии партнерства и заключение соглашений о свободной торговле, рассматривая их как действенный инструмент повышения конкурентоспособности экономик государств-членов ЕАЭС", - сказал Садыр Жапаров и выразил уверенность, что бизнес стран Союза в полной мере воспользуется возможностями, которые открывают соглашения с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном и Индонезией, подписанные в этом году.

В завершение выступления, Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан приветствует начало переговоров с Узбекистаном о заключении соглашения об обмене информацией в торговой сфере, которое будет способствовать углублению взаимодействия, повышению прозрачности торговых процедур и укреплению доверия между таможенными службами.

Президент Садыр Жапаров также подтвердил приверженность Кыргызстана евразийской интеграции и готовность к конструктивной и результативной работе по всем направлениям деятельности Союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453715
Теги:
Садыр Жапаров, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  