Жапаров: взаимная торговля стран ЕАЭС достигла почти 100 млрд долларов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

До этого состоялась встреча глав государств-членов Евразийского экономического союза в узком составе, в которой также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин.

Далее состоялось заседание в расширенном формате с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (страна-наблюдатель), министра торговли Индонезии Буди Сантосо и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который выступил с видеообращением.

Обсуждены ключевые вопросы деятельности ЕАЭС и определены дальнейшие ориентиры углубления интеграции.

Подводя итоги уходящего года, Садыр Жапаров подчеркнул, что совместными усилиями Союз прошел его устойчиво и организованно, отметив, что 2025 год был богат важными мероприятиями для социально-экономического развития стран Союза: удалось обеспечить экономическую устойчивость Союза, укрепить внутренний рынок и развить кооперационные связи.

"Экономическое сотрудничество в рамках нашего Союза не просто развивается - оно набирает силу. Взаимная торговля достигла почти 100 млрд. долларов США и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу", - сказал Глава государства и обозначил имеющийся большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован.

Он отметил, что для этого необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в общем торговом обороте.

Садыр Жапаров подчеркнул, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее Союз и выше его конкурентоспособность.

"Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли", - сказал Президент.

Говоря о показателях Кыргызстана в этом году, Садыр Жапаров акцентировал, что стране удалось сохранить положительную динамику. По итогам 11 месяцев ВВП вырос на 10,2% - рост зафиксирован в промышленности, строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Глава государства подтвердил приоритет продовольственной и энергетической безопасности, как взаимосвязанных элементов экономической стабильности стран.

В этом контексте Садыр Жапаров предложил договориться о конкретных мерах, которые позволили бы укрепить агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства.

Говоря об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2026 год, Глава государства отметил, что этот документ направлен на стимулирование экономического роста, развитие взаимной торговли, инфраструктуры и инноваций.

"Мы последовательно поддерживаем курс на расширение географии партнерства и заключение соглашений о свободной торговле, рассматривая их как действенный инструмент повышения конкурентоспособности экономик государств-членов ЕАЭС", - сказал Садыр Жапаров и выразил уверенность, что бизнес стран Союза в полной мере воспользуется возможностями, которые открывают соглашения с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном и Индонезией, подписанные в этом году.

В завершение выступления, Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан приветствует начало переговоров с Узбекистаном о заключении соглашения об обмене информацией в торговой сфере, которое будет способствовать углублению взаимодействия, повышению прозрачности торговых процедур и укреплению доверия между таможенными службами.

Президент Садыр Жапаров также подтвердил приверженность Кыргызстана евразийской интеграции и готовность к конструктивной и результативной работе по всем направлениям деятельности Союза.