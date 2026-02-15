Кыргызстанки поборются за медали на престижном турнире в Швеции

Сразу три представительницы Кыргызстана выступят на международном турнире по женской борьбе Klippen Lady Open. Соревнования пройдут с 13 по 15 февраля в Швеции и соберут сильнейших молодых атлеток из разных стран мира.

Защищать честь республики на шведских коврах будут Асель Токтосун кызы в весовой категории до 49 кг Айдеми Асангазиева в весе до 53 кг и Аяна Асамаликова выступающая в категории до 68 кг. Сопровождает команду старший тренер сборной U-17 Нурсултан Аскарбеков.

Турнир Klippen Lady Open традиционно считается одной из ключевых площадок для проверки ближайшего резерва. Для кыргызстанских борцов эти старты станут не только возможностью завоевать медали но и важным этапом подготовки перед крупными континентальными первенствами. Тренерский штаб рассматривает участие в шведском турнире как отличный шанс для спортсменок набраться опыта в схватках с представителями европейских и мировых школ борьбы.