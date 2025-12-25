Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.05 - 103.00

"Вашингтон" проиграл "Рейнджерс", Овечкин продолжает серию без голов

241  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" потерпел разгромное поражение от "Нью-Йорк Рейнджерс" со счётом 3:7. Для команды это шестое поражение в семи последних матчах, что серьёзно осложняет борьбу за плей-офф.

Александр Овечкин продлил серию без голов до восьми матчей и без очков до пяти игр. Несмотря на это, капитан продолжал помогать команде силовыми приёмами. "Вашингтон" смог выйти вперёд после голов Джона Карлсона, Дилана Строума и Алексея Протаса, но в третьем периоде "Рейнджерс" забили пять безответных шайб, а победный гол оформил Алексис Лафренье при ассистенции Артемия Панарина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453762
Теги:
США, хоккей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  