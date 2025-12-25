"Вашингтон" проиграл "Рейнджерс", Овечкин продолжает серию без голов

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" потерпел разгромное поражение от "Нью-Йорк Рейнджерс" со счётом 3:7. Для команды это шестое поражение в семи последних матчах, что серьёзно осложняет борьбу за плей-офф.

Александр Овечкин продлил серию без голов до восьми матчей и без очков до пяти игр. Несмотря на это, капитан продолжал помогать команде силовыми приёмами. "Вашингтон" смог выйти вперёд после голов Джона Карлсона, Дилана Строума и Алексея Протаса, но в третьем периоде "Рейнджерс" забили пять безответных шайб, а победный гол оформил Алексис Лафренье при ассистенции Артемия Панарина.