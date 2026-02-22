Погода
Сергей Вакунов: Уважение к защитникам общее для народов РФ и КР

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, организованное посольством России. В праздничном вечере приняли участие представители дипломатического корпуса, военнослужащие, ветераны, общественные деятели и гости столицы. Для участников подготовили концертную программу с танцевальными и музыкальными номерами, создав атмосферу уважения к воинской службе и общей исторической памяти.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов рассказал изданию VB.KG, что посольство традиционно проводит это мероприятие ежегодно.

"Это традиционное мероприятие, которое проводит посольство России и посвящает Дню защитника Отечества. По той реакции, которую мы видим, по тем гостям, которые пришли, мы понимаем, что этот праздник так же высоко оценивается и вызывает такое же уважительное отношение у наших добрых друзей - Кыргызской Республики.

Причина в том, что у нас общая, долгая история, совместная Победа в Великой Отечественной войне, а также в том, что и в России, и в Кыргызстане звание защитника Родины считается очень почётным.

Помните замечательный фильм "Офицеры", где звучит фраза: "Есть такая профессия - Родину защищать!". Мы видим, что и здесь эту профессию уважают и с удовольствием приходят вместе с нами отмечать этот важный для всех нас праздник", - сказал посол.


URL: https://www.vb.kg/455766
Теги:
военная служба, День защитника Отечества, посольство, праздник, Россия, Кыргызстан
