"Ай да Масленица" в Бишкеке или как в столице проводят зиму 22 февраля

- Светлана Лаптева
В это воскресенье 22 февраля Бишкек окунется в атмосферу старинного народного праздника. Главные гуляния под названием "Ай, да Масленица!" развернутся в самом центре города на площади перед Министерством культуры и Ассамблеей народа Кыргызстана по адресу Пушкина 78. Старт праздника намечен на 11.00.

Масленица в Бишкеке давно перестала быть просто календарной датой и превратилась в большой фестиваль единства. Организаторы обещают превратить площадку в живой мост между культурами и поколениями. В программе предусмотрено все что нужно для семейного отдыха - от шумных народных забав и мастер-классов по рисованию до ярмарки ремесленников и аквагрима в национальном стиле. Детей будут развлекать аниматоры и творческие площадки где каждый сможет собрать свою масленичную куклу.

За музыкальный драйв и настроение отвечают профессиональные артисты. На сцену выйдут коллективы "Сувенир" и "Улыбка" а также ансамбль кавказского танца "Исламей" и танцоры из "Ассоль". Живой звук и народные ритмы позволят каждому почувствовать себя частью большого праздника.

Кульминацией дня станет древний ритуал прощания с холодами - огромный общий хоровод и традиционное сожжение чучела Масленицы. Это символическое событие объединит гостей в надежде на скорую весну и обновление. Праздник организован культурным центром "Гармония" при поддержке посольства России мэрии Бишкека и Ассамблеи народа Кыргызстана.

Для тех кто предпочитает отдых на природе аналогичные масленичные гуляния пройдут в Карагачевой роще. Гостей и жителей столицы приглашают приходить целыми семьями чтобы провести этот выходной в атмосфере тепла и добрососедства.


Теги:
праздник, Бишкек
