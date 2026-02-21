ГКНБ лишат права вмешиваться в экономику и борьбу с интим-услугами

ГКНБ КР в ходе реформы вернется к формату классической спецслужбы. В интервью ИА "Кабар" Садыр Жапаров сообщил, что ведомство больше не будет заниматься экономическими преступлениями и бытовыми правонарушениями.

"ГКНБ будет заниматься только своими профильными задачами: это разведка и контрразведка, защита конституционного строя, борьба с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом и незаконным оборотом наркотиков. В экономику они вмешиваться не будут", - заявил президент.

Глава государства также раскритиковал вмешательство спецслужб в борьбу с интим-услугами, отметив, что лично сказал прошлому главе ведомства: "Друг, передай эту сферу МВД, это их работа. Не опускай уровень ГКНБ".

По словам президента, цель реформы - сделать ведомство закрытым и престижным.

"Никто не должен знать, чем именно занимается ГКНБ и кто является его сотрудником. После реформы это будет настоящая спецслужба, подобная прежнему КГБ", - добавил Садыр Жапаров.