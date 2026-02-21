Садыр Жапаров: В Кыргызстане будет создан Следственный комитет

В рамках реформы силового блока в стране появится новый орган - Следственный комитет. Об этом президент КР Садыр Жапаров заявил в интервью ИА "Кабар", объяснив это необходимостью искоренить давление на следствие. Президент отметил, что сейчас в ГКНБ и МВД оперативники и следователи подчиняются одному министру:

"К примеру, оперативник приносит материалы дела, которые, скажем так, несправедливы, допустим, человека хотят "подставить" и посадить. Когда дело передают следователю, тот видит: "Послушай, это дело не пройдет в суде", и отказывается его принимать. Тогда министр звонит следователю и приказывает: "Принимай и возбуждай уголовное дело!". И у следователя нет иного выхода, кроме как подчиниться".

По словам главы государства, новый Следственный комитет будет подчиняться напрямую президенту и "просто не примет "сырые" или сфабрикованные дела, принесенные оперативниками или министрами".

"Только так мы сможем обеспечить соблюдение прав человека если не на 100%, то на 95%. Это обеспечит безопасность будущим поколениям", - добавил он.