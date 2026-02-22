Сельхозпродукция Кыргызстана покоряет рынки более 80 стран мира

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, выступая на форуме "Агродиалог", озвучил впечатляющие показатели роста аграрного сектора и амбициозные планы по индустриализации сельского хозяйства. По итогам 2025 года объем сельхозпроизводства в стране достиг 459,7 млрд сомов, продемонстрировав рост на 62,9 млрд по сравнению с предыдущим годом.

Особый прорыв зафиксирован в перерабатывающей промышленности: объем произведенной продукции составил 104,7 млрд сомов, что соответствует темпу роста в 130,1%. На сегодняшний день Кыргызстан успешно экспортирует более 60 видов сельскохозяйственных товаров в 80 стран мира, обеспечивая при этом внутреннюю потребность по 6 из 9 социально значимых видов продовольствия.

Правительство ставит перед собой стратегическую задачу - совершить качественный рывок в глубокой переработке сырья. Если сейчас этот показатель составляет около 7%, то к 2030 году его планируется довести до 25%, а к 2040 году - до 50%. Для реализации этой цели до 2030 года в эксплуатацию введут 385 новых перерабатывающих предприятий, 75 из которых начнут работу уже в 2026 году.

Развитие сектора будет базироваться на укреплении материально-технической базы семеноводства и племенного животноводства, внедрении системы агрокластеров и эффективном освоении льготных кредитов. Адылбек Касымалиев особо подчеркнул, что приоритетом станет научный подход и создание системы непрерывного обучения фермеров, что позволит трансформировать аграрный сектор в современную и высокотехнологичную отрасль экономики.